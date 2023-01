Premier League - Wout Weghorst rejoint Manchester United

(Belga) Wout Weghorst terminera la saison à Manchester United, où il est prêté prêté par Burnley jusqu'en juin 2023. Le club mancunien l'a annoncé vendredi.

Burnley, le club de Championship entraîné par Vincent Kompany, avait prêté Wout Weghorst au club turc de Besiktas lors de la première partie de saison. L'attaquant néerlandais s'y est distingué, avec neuf buts et quatre assists en 18 matches. Wout Weghorst, 30 ans, avait rejoint Burnley en janvier 2022, s'engageant pour trois ans et demi avec les Clarets. L'international néerlandais (19 sélections, 5 buts), qui a inscrit deux buts lors du Mondial 2022 au Qatar, avait auparavant évolué à Emmen, Heracles, à l'AZ et à Wolfbsurg, avant de mettre le cap sur l'Angleterre. (Belga)