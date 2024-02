Premier succès pour Mbaye Leye avec Seraing, Lommel domine Zulte Waregem

Les joueurs anderlechtois n'ont rien laissé filer et sont revenus dans la rencontre. Devon Decorte, qui disputait son troisième match avec l'équipe, a égalisé sur penalty et inscrit son premier but sous les couleurs des RSCA Futures (86e, 1-1).

Dans une fin de match de folie, Tshibuabua a signé un doublé avec une tête qui a ricoché sur le gardien anderlechtois dans un premier temps avant de rebondir sur le défenseur sérésien (90e+3, 1-2).

Du côté du Essevee, Lommel a fait le break en un peu plus d'une demi-heure de match avec un but de Lucas Schoofs (10e, 0-1) et un deuxième signé Juho Talvitie (32e, 0-2). En seconde période, Amar Ahmed Fatah a inscrit un troisième but synonyme de victoire assurée pour les visiteurs (57e, 0-3).