Première défaite en championnat pour le Vissel Kobe de Thomas Vermaelen

Thomas Vermaelen a disputé toute la partie dans l'axe de la défense du Vissel Kobe samedi lors de la 4e journée de J1 League, la D1 japonaise. Malgré la présence du Diable Rouge, le club de Kobe a enregistré sa première défaite de la saison en championnat, battu à domicile par Nagoya (0-1).

Le seul but de la partie est venu des pieds du Japonais Sho Inagaki à la 19e minute. Le club de Vermaelen, qui avait débuté son exercice par deux victoires et un nul, est 5e avec 7 unités. La tête est occupée par Kawasaki, auteur d'un bilan immaculé de 15 points sur 15. La venue de Vermaelen en Belgique dans quelques jours, pour la prochaine trêve internationale, est entourée d'un point d'interrogation. En novembre 2020, il n'avait pas pu rejoindre la Belgique en raison des restrictions de voyage imposées aux résidents japonais. Fin mars, les Diables débuteront leur parcours qualificatif à la Coupe du monde 2022 et défieront le Pays de Galles (24/03) et la Biélorussie (30/3) à Louvain ainsi que la République tchèque à Prague (27/03).