Première défaite pour Marouane Fellaini et Shandon Luneng

(Belga) Shandong Luneng, a subi sa première défaite de la saison lors de la troisième journée du championnat de Chine de football mercredi. Le club de Marouane Fellaini, qui a joué tout le match, a perdu in extremis (0-1) contre Shanghai Shenhua, l'équipe de l'italien Stephan El Shaarawya, près un but du joueur sud-coréen Shin-wook Kim dans le temps additionnel.

Suite à cette défaite Shandong Luneng se retrouve à la quatrième place de son groupe avec quatre points. Le club avait débuté la saison il y a deux semaines par une victoire 2 à 3 contre le Dalian Pro, grâce à un triplé de Fellaini et avait partagé contre Jiangsu Suning vendredi. Dimanche, Fellaini et ses équipiers affronteront le leader, Guangzhou Evergrande. Dans le deuxième match de ce mecredi, le R&F Guangzhou, entraîné par le Néerlandais Giovanni Van Bronckhorst, a fait match nul (1-1) contre Henan Jianye. La saison de football devait initialement commencer en février mais a été reportée en raison de l'épidémie de coronavirus et n'a finalement que commencé qu'à la fin du mois de juillet. Tous les matches ont jusqu'ici été joués sans public. Pour la première phase de la saison, les 16 équipes du championnat ont été logées dans deux complexes hôteliers. Les joueurs et les membres des équipes sont tenus de rester dans l'enceinte de leur hôtel pendant les 70 prochains jours faute de quoi les équipes seront expulsées du championnat. (Belga)