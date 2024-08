Premiers buts et premiers points de la saison pour OHL, qui bat Genk 3-1

Sur sa pelouse de Den Dreef, OHL a pris les commandes après 22 minutes. Sur un long dégagement du gardien louvaniste Tobe Leysen, la défense limbourgeoise cafouillait, ce dont profitait Youssef Maziz pour aller ouvrir le score.

Les visités ne tardaient pas à doubler la mise. A la 36e minute, lancé en profondeur, Thibault Vlietinck fonçait vers le but genkois et remportait son duel avec Mike Penders pour porter la marque à 2-0 via le poteau.