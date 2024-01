Prendre des points le plus rapidement possible: l'objectif de Mbaye Leye avec Seraing

Le nouveau coach qui vient de signer pour six mois s'est exprimé pour la première fois depuis sa nomination, en compagnie du directeur sportif Mario Mendoza au stade du Pairay. Il se dit conscient du challenge qui l'attend mais s'est montré optimiste, compte tenu de la qualité du groupe.

"Aujourd'hui, ce qui important, c'est de rester dans cette division. Malgré la situation au classement, on a envie de s'en sortir, mon boulot sera de faire le maximum pour prendre des points le plus rapidement possible", a commenté Mbaye Leye, faisant référence au Lierse, dont la venue est annoncée le 27 janvier à 18h15 au stade du Pairay.