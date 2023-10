Préparation peu idéale pour Ferencvaros qui est arrivé à Genk avec beaucoup de retard

L'entraîneur Dejan Stankovic et le gardien de but Dibusz Dénes devaient initialement s'adresser à la presse vers 16 heures mais en raison d'un départ retardé vers Maastricht, où Ferencvaros devait atterrir, l'heure d'arrivée n'a cessé d'être décalée et tout a été annulé. En fin de compte, les Hongrois n'ont posé le pied dans le Limbourg que mercredi soir, selon des images que le club a fait circuler sur les réseaux sociaux vers 20h30.

Genk compte quatre points dans le Groupe F, après un match nul à domicile contre la Fiorentina (2-2) et une victoire chez les Serbes de Cukaricki (0-2). Ferencvaros compte également quatre points après deux journées (3-1 face à Cukaricki et 2-2 à la Fiorentina) et partage donc la tête du groupe avec les Limbourgeois.