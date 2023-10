Près de 1.000 supporters du Standard en situation de handicap au stade de Sclessin

A cette occasion, près de 1.000 supporters en situation de handicap et provenant d'un peu moins d'une centaine de services et d'associations des quatre coins de la Wallonie ont ainsi pu assister à l'entraînement de l'équipe première du Standard, puis ont rencontré les joueurs pour une séance de photos et de dédicaces. L'après-midi, ils ont pu visiter le stade de Sclessin.

"Par le biais de cette journée, nous souhaitions montrer, en partenariat avec le Standard, l'importance de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours, et plus particulièrement pour leurs loisirs et le sport", a expliqué Jean-Louis Maniquet, gestionnaire de projets pour l'AVIQ. "D'habitude, cela se fait à l'académie, au Sart-Tilman, mais aujourd'hui nous avons voulu marquer le coup avant Standard-Bruges en organisant cette journée dans le stade. Au début de l'entraînement, les joueurs sont rentrés sur le terrain comme s'il s'agissait d'une véritable rencontre de football", a-t-il encore commenté.