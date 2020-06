Primeira Liga - L'entraîneur de Benfica jette l'éponge après une nouvelle défaite

(Belga) L'entraîneur du Benfica Lisbonne a annoncé au président du club son intention de démissionner juste après la deuxième défaite consécutive de son équipe, lundi soir sur le terrain du Maritimo Madère (2-0) dans le Championnat du Portugal.

"Notre entraîneur Bruno Lage s'est adressé à moi à la fin du match avec beaucoup de dignité pour me dire: président, je vous remets ma démission car j'estime que les choses ne vont pas bien pour Benfica. Si vous acceptez demain je ne serai plus l'entraîneur du Benfica", a déclaré le président Luis Filipe Vieira depuis la salle de presse du stade du Maritimo. D'après plusieurs médias sportifs locaux, M. Vieira aurait décidé d'accepter la démission du coach de 44 ans, en poste depuis janvier 2019. Depuis la reprise du championnat portugais début juin, le Benfica, où évolue le gardien belge Mile Svilar, ne compte qu'une seule victoire, deux défaites et deux nuls. Le leader FC Porto, en déplacement chez Paços de Ferreira, pourrait profiter dès lundi du nouveau faux pas du Benfica pour creuser un écart de six points face à l'actuel champion en titre. (Belga)