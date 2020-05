Primera Division - Le FC Barcelone célèbre le quinzième anniversaire du premier but de Lionel Messi

(Belga) Avec une rétrospective sur son site interner, le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre et leader de la compétition, a commémoré vendredi le quinzième anniversaire du premier but officiel de Lionel Messi sous la vareuse du club catalan.

Le 1er mai 2005, l'international argentin a secoué les filets pour la première fois pour le Barça lors d'un match officiel. Contre la modeste équipe d'Albacete, Messi, alors âgé de dix-sept ans, a été autorisé par l'entraîneur Frank Rijkaard de remplacer à la 87e minute Samuel Eto'o et quatre minutes plus tard, il a inscrit le but du 2-0 au tableau d'affichage. Deux minutes à peine après son entrée en jeu, l'actuel capitaine du Barça avait marqué un but annulé pour hors-jeu. Au cours des quinze années qui ont suivi, Messi a marqué 627 buts (en 718 matchs) pour le compte des Catalans. Cette saison, le sextuple vainqueur du Ballon d'Or est de nouveau le meilleur buteur de La Liga avec 19 réalisations en 22 matchs (24 buts en 31 rencontres toutes compétitions confondues). . (Belga)