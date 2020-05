Proximus League - OHL déçu, mais essaiera d'obtenir sa promotion sur le terrain

(Belga) Oud-Heverlee considère que la décision de la Pro League de faire disputer la finale retour de D1B contre Beerschot est irresponsable. "Néanmoins, notre club fera tout son possible pour obtenir la promotion sur le terrain", a réagi l'OHL vendredi soir sur son site.

OHL et le Beerschot ont jusqu'au 31 mai pour indiquer quand, où et comment ils disputeront la finale retour de la D1B. La finale doit se jouer avant le 7 août et peut avoir lieu à l'étranger. Peter Croonen, président de la Pro League, a confirmé que les deux clubs sont à la recherche de solutions. Au Den Dreef, on ne se réjouit pas de l'obligation de jouer encore au football. "Il y avait de meilleurs scénarios sur la table ces derniers jours", a indiqué le club dans un communiqué. OH Louvain a toujours dit que la préférence allait à l'obtention de la promotion sur le terrain et fera tout pour cela. Le club espérait que les circonstances exceptionnelles de la pandémie de coronavirus allait mener à de la solidarité également dans le football. Hélas. Apparemment, nous sommes, avec le Beerschot, la seule équipe où la santé des joueurs prévaut." Si les deux équipes n'arrivent pas à organiser la finale retour de la 1B, Westerlo sera promu. "Mais en aucun cas, nous ne pouvons accepter et nous n'accepterons un tel scénario", déclare OHL. "Cette semaine, nous avons fait connaissance avec les côtés les plus noirs et les plus sombres du football belge. Cependant, nous devons aller de l'avant. Nous allons voir où et quand nous pouvons disputer le match retour contre le Beerschot." Le président de la Pro League a défendu la décision d'organiser le match retour. "Nous avons préféré une décision sportive à une décision administrative. Nous voulons aussi le plus de flexibilité possible pour jouer ce seul match. C'est bien sûr un inconvénient de ne pas savoir quels budgets vous pouvez dépenser et il n'est pas non plus facile de constituer des noyaux. Mais ces inconvénients ne compensent pas le désavantage d'une autre décision administrative." Le résultat du match aller, remporté 1-0 par le Beerschot, reste valable. (Belga)