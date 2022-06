Qualifications Euro 2023 U21 - Les Diablotins terminent leur campagne invaincus après leur partage 0-0 contre l'Écosse

(Belga) Sous les yeux du sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez et de son staff, l'équipe nationale espoirs a été tenue en échec 0-0 par l'Écosse dimanche à Saint-Trond lors de son dernier match de qualifications à l'Euro 2023. Déjà qualifiés pour la phase finale et invaincus, les Diablotins restent premiers avec 20 points avec sept points d'avance sur le Danemark, qui a disputé deux rencontres de moins. L'Écosse (6 points, 7 matchs) reste quatrième derrière la Turquie (7 points, 6 matchs). Le Kazakhstan (1 point, 7 matchs) est dernier.

Vainqueurs 0-2 à l'aller le 16 novembre 2021 au Tannadice Park de Dundee, les Diablotins ont éprouvé de grosses difficultés à se rapprocher de la zone adverse. Bien que les Écossais ont évolué plus haut que prévu, les longs ballons en direction de Johan Bakayoko et de Michel-Ange Balikwisha n'ont pas permis aux Diablotins de battre Ross Sinclair. Après la pause, les Diablotins ont pris la direction des opérations notamment parce que les arrières sont venus apporter le surnombre devant. Mais comme ils ne se sont pas créés une seule occasion, Jacky Mathijssen a effectué trois changements d'un coup (58e). Cette manoeuvre tactique a donné un coup d'accélérateur à l'équipe et le nouveau venu Ken Nkuba a réservé le premier frisson au gardien écossais (63e). Si elle a flirté avec le but à plusieurs reprises, la Belgique a dû se contenter d'un match nul, le dernier remontant à septembre 2019 contre la Bosnie. Les neuf vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième sont qualifiés pour la phase finale (9 juin-2 juillet 2023) en Géorgie et en Roumanie. les deuxièmes disputeront les barrages. (Belga)