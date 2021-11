Qualifications Euro U19 2022 - Les Belges battent le Luxembourg et avancent au tour suivant

(Belga) L'équipe nationale belge de football des moins de 19 ans a battu le Luxembourg 5 buts à 1, samedi, à Wiltz, au Grand-Duché de Luxembourg, en qualifications à l'Euro de l'année prochaine en Slovaquie.

Les U19 de Wesley Sonck ont pu compter sur un triplé du capitaine Cisse Sandra (25e, 36e et 71e). Luca Oyen (40e) et Anthony Descotte (47e) ont marqué les autres buts, alors que le Luxembourg a réduit l'écart par Leon Elshan (68e). Les Luxembourgeois ont terminé la rencontre à dix après le deuxième jaune reçu par Rayan Berberi dans les arrêts de jeu. Les jeunes Diables avaient battu l'Azerbaïdjan sur le même score mercredi. Dans l'autre rencontre du groupe 8, l'Espagne a dominé l'Azerbaïdjan 6-0. Belges et Espagnols s'affronteront mardi. Les deux équipes sont assurées de la qualification au tour Elite. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le tour Elite, de même que l'équipe classée troisième ayant obtenu les meilleurs résultats contre les deux premiers de son groupe. Le Portugal, classé numéro 1 mondial, est dispensé de tour de qualification et rejoindra la compétition à partir du tour Élite. Le Championnat d'Europe U19 se déroulera du 18 juin au 1er juillet 2022 en Slovaquie, directement qualifiée en tant que pays organisateur. (Belga)