Qualifications Euro U21 2023: Diablotins vont passer au révélateur contre le Danemark

(Belga) Les Diablotins ont parfaitement lancé leur campagne qualificative pour l'Euro U21 2023. L'équipe de Jacky Mathijssen occupe la tête de son groupe avec un bilan immaculé de neuf points sur neuf après deux succès contre le Kazakhstan et une probante victoire en Turquie. Mardi, les espoirs défieront le Danemark à Louvain (20h) dans une rencontre qui opposera les deux protagonistes à la première place, la seule directement qualificative pour la phase finale.

Trois victoires, huit buts marqués et un seul encaissé. Le bilan est très positif pour l'équipe nationale espoirs, qui a entamé un nouveau cycle avec sérieux et application. Portée par Loïs Openda, auteur de quatre réalisations en trois matches, elle va désormais se frotter au Danemark. Outre l'attaquant de Vitesse, Yari Verschaeren a aussi brillé vendredi contre le Kazakhstan, organisant avec brio le jeu offensif belge. Mathijssen devra toutefois se passer de deux pions importants car Arthur Theate et Charles De Ketelaere ont participé au Final Four de la Ligue des Nations avec les Diables Rouges. Auteur d'un début de saison XXL avec le Club de Bruges, 'CDK' a même ouvert son compteur but avec la Belgique dimanche lors de la défaite contre l'Italie. De leur côté, les Danois se sont imposés au Kazakhstan et en Écosse, chaque fois sur le score de 0-1. Ce sont donc deux équipes invaincues qui se présenteront sur la pelouse de Den Dreef mardi soir. Une victoire noire-jaune-rouge offrirait provisoirement six longueurs d'avance aux Belges sur les Danois. L'Écosse et la Turquie, un point au compteur après deux matches, ainsi que le Kazakhstan (0 pt), ne semblent pas en mesure de se mêler à la lutte pour la première place. Outre les neuf vainqueurs de groupe, le meilleur deuxième sera aussi qualifié pour la phase finale, prévue en Géorgie et en Roumanie du 9 juin au 2 juillet 2023. Les huit autres deuxièmes se disputeront les quatre derniers tickets à l'occasion de barrages. (Belga)