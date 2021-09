Qualifications Mondial 2022 - Griezmann égale Platini et rassure la France, les Pays-Bas écrasent la Turquie

(Belga) Douze rencontres avaient lieu mardi soir dans le cadre de la sixième journée de qualification pour la Coupe du monde masculine de football en 2022. Dans le groupe D, la France a remporté le match 2-0 contre son dauphin finlandais, tout comme les Pays-Bas (6-1) contre la Turquie dans le groupe G. En marquant ses 40e et 41e buts, Antoine Griezmann égale Michel Platini comme troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

Dans le groupe A, en déplacement en Irlande, la Serbie devait s'imposer pour rester au contact du Portugal, vainqueur en Azerbaïdjan un peu plus tôt. Mission ratée pour les coéquipiers de l'ex-anderlechtois Aleksandar Mitrovic, puisqu'ils ont concédé un partage 1-1 dans les dernières minutes de jeu. Au classement, le Portugal occupe seul la première place avec 13 points, soit deux de plus que la Serbie. Grâce à Antoine Griezmann (25e, 53e), la France a pris le meilleur à domicile contre la Finlande (2-0). Après deux nuls consécutifs, les champions du monde renouent à nouveau avec la victoire dans ce groupe D. Un doublé qui permet au joueur de l'Atletico de Madrid de devenir le troisième meilleur buteur des Bleus à égalité avec Michel Platini, avec 41 buts. Dans l'autre rencontre du groupe, la Bosnie-Herzégovine a concédé le nul sur sa pelouse 2-2 contre le Kazakhstan. Avec 12 points en six rencontres, la France reprend le large au classement avec sept unités d'avance sur l'Ukraine et la Finlande. Les Finlandais possédant un match de moins. En s'imposant 5-0 à domicile contre Israël, le Danemark continue son sans-faute dans le groupe F. Yussuf Poulsen (28e), Simon Kjaer (31e) et Andreas Skov Olsen (41e) avaient scellé le sort des Israéliens dès la première mi-temps, avant de rajouter deux autres buts en seconde période via Delaney (58e) et Cornelius (90e+1). Au classement, le Danemark trône en tête avec 18 points sur 18, suivi par l'Écosse qui s'est imposée 0-1 du côté de l'Autriche. Les Iles Féroé ont dominé la Moldavie 2-1 et laissent la dernière place à leur invité du jour. Match au sommet dans le groupe G où les Pays-Bas, deuxièmes, recevaient la Turquie, leader. Après le Monténégro, les Bataves ont enchaîné avec un autre score fleuve puisqu'ils se sont imposés sur le score sans appel de 6-1 grâce, notamment, à un triplé de Memphis Depay (16e, 38e et 54e). De son côté, la Norvège a empoché les trois points contre Gibraltar en l'emportant 5-1, avec, là aussi, un triplé d'Erling Haaland (27e, 39e et 90+1). Le Monténégro et la Lettonie se sont quittés dos à dos sur le score de 0-0. Dans ce groupe G, Néerlandais et Norvégiens se partagent la tête avec 13 points, suivis par la Turquie avec 11 unités. Toutes les équipes du groupe H ont gagné à domicile. La Russie contre Malte 2-0, la Slovaquie contre Chypre sur le même score et la Croatie face à la Slovénie 3-0. Au classement, la Russie et la Croatie comptent 13 points et prennent le large sur la Slovaquie 9 points. (Belga)