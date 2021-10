Qualifications Mondial 2022 - L'Allemagne, première équipe qualifiée sur le terrain pour le Mondial 2022

(Belga) L'Allemagne est devenue lundi la première équipe à décrocher son billet pour le Mondial 2022 au Qatar via les qualifications, en s'imposant 0-4 à Skopje face à la Macédoine du Nord grâce notamment à des buts "made in Chelsea", de Kai Havertz (50e) et un doublé de Timo Werner (70e, 73e). Le jeune Jamal Musiala (Bayern) a inscrit le dernier but de la Mannschaft (83e).

Alors qu'il ne reste que deux matchs à jouer, les quadruples champions du monde comptent 21 points soit 8 d'avance sur la Roumanie (13 pts) , deuxième du groupe J après son succès 1-0 contre l'Arménie. Les Allemands ne peuvent plus être rejoints. La Macédoine du Nord est 3e avec 12 points tout comme l'Arménie 4e. Ces trois équipes se disputeront la place de barragiste. La seule équipe qualifiée jusqu'ici était le Qatar, en tant que pays organisateur. (Belga)