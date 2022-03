Qualifications Mondial 2022 - L'Écosse contre la Pologne en préparation après l'annulation de leurs matches

(Belga) L'Écosse et la Pologne s'affronteront le 24 mars lors d'une rencontre amicale alors que les deux nations devaient respectivement défier l'Ukraine et la Russie au premier tour des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022. Une partie des rentrées générées par ce match prévu à Hampden Park sera versée à l'Unicef, qui soutient les victimes de l'invasion russe en Ukraine.

La FIFA a décidé de reporter en juin le duel entre l'Écosse et l'Ukraine, prévue le 24 mars à Glasgow, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Par conséquent, la finale de ces barrages durant laquelle le gagnant sera opposé au vainqueur du match entre le pays de Galles et l'Autriche, est également reportée au mois de juin. De son côté, la Pologne devait affronter la Russie en barrage le 29 mars à Saint-Pétersbourg mais la Russie a été exclue des compétitions officielles de la FIFA. Dès lors, la Pologne a été exemptée de ce premier tour et jouera contre le vainqueur de la rencontre entre la Suède et la République tchèque pour une place à la Coupe du monde au Qatar. La Russie a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de Lausanne des décisions de la FIFA et de l'UEFA, l'Union européenne de football, de l'exclure de toutes les compétitions qu'elles ont sous leur égide.