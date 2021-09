Qualifications Mondial 2022 - L'Italie encore tenue en échec, l'Allemagne, l'Espagne et la Pologne cartonnent

(Belga) Tenue en échec par la Bulgarie jeudi (1-1), l'Italie a de nouveau fait un match nul face à la Suisse dimanche à Bâle (0-0). Les Azzurri , qui ont battu le record d'invincibilité d'une équipe nationale avec un 36e match sans défaite, restent premiers du Groupe C avec 11 points contre 7 pour la Nati, qui n'a disputé que trois matches. La Bulgarie a pris la troisième place (5 points) en infligeant une cinquième défaite à la Lituanie (1-0). Au repos, l'Irlande du Nord est 4e (4 points).

La première période s'est déroulée sur un rythme élevé avec des Suisses exerçant un pressing agressif et des Italiens, qui ont tout de même réussi à se créer des occasions. Lancé par Manuel Locatelli, Domenico Berardi s'est retrouvé face à Yan Sommer, qui a remporté le duel (19e). Le gardien suisse a encore été impeccable en anticipant devant Ciro Immobile (26e) et en boxant un coup franc rentrant d'Insigne sur sa ligne (45e). De l'autre côté, une tête de Manuel Akanji sur un coup franc de Fabian Frei, est passée quelques centimètres à côté (42e). A la reprise, les Italiens ont fait tourner le ballon. Ils auraient pu prendre le commandement mais Jorginho a manqué un penalty accordé pour un accrochage de Berardi par Ricardo Rodriguez (53e). A partir de ce moment-là, la Suisse a conservé davantage le ballon et cela a poussé Roberto Mancini à sortir Berardi et Immobile pour Federico Chiesa et Nicolo Zaniolo (62e)..La pression a de nouveau changé de camp mais Sommer a notamment arrêté en deux temps un envoi d'Insigne (72e). Dans le Groupe B, l'Espagne a battu 4-0 la Géorgie, le dernier (1 point). Jose Gaya (14e), Carlos Soler (25e), Ferran Torres (41e) et Pablo Sarabia (63e) ont marqué les buts propulsant la Roja en tête du classement (10 points) Mais la Suède (9 poiints, 2e) n'a joué que trois matches. Suite à leur partage 1-1, le Kosovo (4 points, 4e) et la Grèce (3 points, 4e) restent sur leurs positions. Anastasios Douvikas a donné l'avance aux Grecs et Vedat Muriqi a égalisé pour les visités (90e+2, 1-1). Le duel de mercredi à Varsovie entre la Pologne et l'Angleterre opposera les deux premiers du Groupe I. Vainqueurs 1-7 à Saint-Marin grâce à Robert Lewandowski (5e, 21e), Karol Swiderski (16e), Karol Linetty (44e) et Adam Buksa (63e, 90e+2, 90e+4), les Polonais se sont hissés à la deuxième place (10 points). Avec cinq victoires dont celle en début de soirée contre Andorre (4-0), les Three Lions sont leaders (15 points). Victorieuse 1-0 de la Hongrie (7 points,4e), l'Albanie passe en troisième position (9 points). Andorre est 5e (3 points) devant Saint-Marin, qui a encaissé cinq défaites malgré le but de Nicola Nanni (48e, 1-4). Grâce à son carton 6-0, l'Allemagne a pris la tête du Groupe J à l'Arménie (10 points, 2e). Serge Gnabry (6e, 15e), Marco Reus (35e), Timo Werner (45e), Jonas Hofmann (52e) et Karim Adeyemi (90e+1) ont porté le total de la Mannschaft à 12 points. A Bucarest, la Roumanie a infligé un cinquième revers au Liechtenstein (2-0). Grâce à Alin Tosca (11e) et Cristian Manea (18e), la Roumanie (9 points, 3e) saute la Macédoine du Nord (8 points, 4e), qui a galvaudé une avance de deux buts (2-2) contre l'Islande (4 points, 5e). (Belga)