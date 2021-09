Qualifications Mondial 2022 - L'Italie trébuche à domicile contre la Bulgarie, la Suède revient pour battre l'Espagne

(Belga) Mardi soir, plusieurs ténors européens étaient à l'affiche dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Dans le groupe B, la Suède a battu l'Espagne 2-1 pour s'emparer de la première place du classement. La Suède est parvenue à remporter le match après l'ouverture du score de Carlos Soler (0-1, 5e). Alexander Isak a directement égalisé pour le compte des Suédois (6e) avant que Viktor Claesson ne donne un avantage définitif aux visités en deuxième mi-temps (57e). Les deux équipes, avec 9 et 7 points, sont au coude à coude. L'Italie, 1re du groupe C, n'est pas parvenue à se défaire de la Bulgarie (1-1). Chiesa avait pourtant ouvert le score pour les champions d'Europe (16e), mais Iliev égalisait avant la mi-temps (39e) pour les Bulgares qui n'avaient récolté qu'un point en trois matchs. L'Italie, avec 10 points, demeure néanmoins à la 1re place en attendant les résultats de la Suisse qui compte 6 points en 2 matchs. Dans le groupe I, la Hongrie s'est inclinée face à l'Angleterre, 0-4, dans le duel entre les deux premiers de la poule. Après avoir résisté jusqu'à la mi-temps, les Hongrois ont cédé face aux assauts anglais, les quatre buts étant inscrits par quatre joueurs différents : Sterling (55e), Kane (63e), Maguire (69e) et Rice (87e). Avec quatre victoires en autant de matches, l'Angleterre trône à la 1re place tandis que la Hongrie recule à la 3e place après la victoire de la Pologne contre l'Albanie, 4-1. Dans le groupe J, l'Allemagne s'est imposée au Liechtenstein, 0-2. La Mannschaft a pu compter sur des buts de Timo Werner (41e) et Leroy Sané (77e) pour s'assurer de la victoire chez le petit poucet du groupe qui n'a pas pris le moindre point en 4 matchs. L'Allemagne, 9 points, talonne l'Arménie, 1re au classement avec 10 points, après avoir concédé la défaite à domicile contre la Macédoine du Nord en mars dernier.