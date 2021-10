Qualifications Mondial 2022 - La Belgique n'est pas encore qualifiée après le succès du Pays de Galles en Estonie

(Belga) La Belgique n'est pas encore qualifiée officiellement pour le Mondial 2022 de football. Au lendemain de la déception de la Ligue des Nations, les Diables Rouges auraient pu obtenir leur carte d'embarquement pour le Qatar dès ce lundi soir si le Pays de Galles n'avait pas remporté le trois points en Estonie. Mais Robert Page et ses joueurs sont venus s'imposer à Tallinn par le plus petit écart 0-1. Kieffer Moore a trouvé l'ouverture à la 12e minute (0-1), but synonyme de 3e victoire des Gallois en 6 matchs de qualification.

Dans l'autre rencontre du groupe E, la République tchèque a signé sa 3e victoire en 7 matchs. L'attaquant de Leverkusen Patrik Schick a ponctué un centre de Sadilek (22e, 0-1). Schick a ensuite adressé l'assist sur le 2e but signé Adam Hlozek (65e, 0-2). Au classement, la Belgique possède 16 points en 6 rencontres. La République tchèque est 2e avec 11 unités (+3) en 7 rencontres. Elle ne peut plus dépasser la Belgique. Le Pays de Galles a aussi 11 points (+1) et joué 6 matchs. Si les Gallois gagnent leurs deux derniers duels (à domicile contre la Biélorussie le 11 novembre et la Belgique le 13 novembre) et que les Diables ne marquent plus le moindre point ils devanceront la Belgique. D'ores et déjà assurée de terminer au pire à la 2e place, l'équipe de Roberto Martinez devra dès lors disputer le barrage (aller-retour) contre un autre 2e de groupe pour décrocher sa place au Qatar. L'Estonie est 4e du groupe avec 4 points (6 matchs) et la Biélorussie 5e avec 3 unités (7 matchs). La Belgique accueillera l'Estonie le 13 novembre avant de terminer sa campagne à Cardiff au Pays de Galles le 16 novembre.