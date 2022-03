Qualifications Mondial 2022 - La Suède se défait de la République tchèque au bout du suspense

(Belga) La Suède a pris le meilleur sur la République tchèque 1-0 lors des prolongations de la demi-finale de la voie B des barrages de la zone Europe des qualifications pour le Mondial 2022. Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic, suspendu, rencontreront la Pologne mardi pour tenter de décrocher leur ticket pour le Qatar.

Incapables de se départager au terme du temps réglementaire, les deux nations filaient en prolongations sur le score de 0-0. Ce sont les Suédois qui allaient tirer leur épingle du jeu grâce à un but de Robin Quaison à la 110e minute de jeu. L'unique but de cette rencontre envoyait les Suédois en finale de la voie B mardi contre la Pologne. Cette dernière, normalement opposée à la Russie, s'est qualifiée sans jouer après l'exclusion des Russes en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Plus tôt dans la soirée, la Macédoine du Nord a créé la sensation dans la voie C en privant l'Italie de la Coupe du monde pour la deuxième fois d'affilée en allant s'imposer 0-1 à Palerme. Elle affrontera le Portugal, tombeur 3-1 de la Turquie. Dans la voie A, le pays de Galles s'est qualifié pour la finale en venant à bout de l'Autriche 2-1. Pour rappel, les douze barragistes ont été répartis en trois voies (A, B et C), composées chacune d'une demi-finale et d'une finale. Les trois vainqueurs de ces finales se qualifient la Coupe du monde 2022 (21 novembre - 18 décembre). La rencontre entre l'Écosse et l'Ukraine comptant pour la voie A a été reportée au mois de juin en raison du conflit en Ukraine. Le vainqueur de cette confrontation affrontera le pays de Galles lors de la finale, également prévue en juin, et empochera le dernier ticket européen pour le prochain Mondial. (Belga)