Qualifications Mondial 2022 - Le Brésil vient à bout du Chili, l'Argentine écarte le Vénézuela

(Belga) Le Brésil s'est imposé 0-1 au Chili, jeudi, à Santiago, obtenant sa septième victoire en autant de rencontres lors des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022 au Qatar,

Les Brésiliens, privés de nombreux éléments bloqués par les clubs de Premier League, ont fait la différence en seconde période grâce à un but d'Everton Ribeiro (64e). L'Argentine, avec Lionel Messi titulaire, a elle éprouvé moins de difficultés à écarter le Vénézuela avec un succès 1-3 à Caracas. Lautaro Martinez (45e), Joaquin Correa (71e) et Angel Correa (74e) se sont chargés d'alimenter le marquoir tandis que Yeferson Soteldo a réduit le score dans les arrêts de jeu. Dans les autres matches de la soirée, la Bolivie et la Colombie ont partagé l'enjeu (1-1) tandis que le Pérou et l'Uruguay se sont quittés sur le même score. L'Equateur a lui pris le dessus sur le Paraguay (2-0). Au classement, le Brésil reste en tête du classement, avec 21 points, devant l'Argentine (15), l'Equateur (12) et l'Uruguay. Les quatre premiers sont qualifiés pour le Mondial 2022 tandis que le 5e devra passer par un barrage intercontinental pour valider son ticket pour le Qatar. (Belga)