Qualifications Mondial 2022 - Les Pays-Bas qualifiés et la Turquie barragiste alors que la Norvège échoue à la 3e place

Mardi soir, les sept dernières rencontres des qualifications européennes pour la Coupe du monde avaient lieu. Dans le groupe G, trois équipes étaient en mesure de prendre la première place à l'issue de la soirée. C'est finalement les Pays-Bas qui ont validé leur qualification directe, après une victoire 2-0 contre la Norvège, acquise dans les derniers instants.

Dans le groupe G, tant la première que la deuxième place étaient à la portée de trois équipes: les Pays-Bas, la Turquie et Norvège. Les Pays-Bas sont parvenus à s'assurer la première place avec une victoire 2-0 contre la Norvège, grâce à des buts de Bergwijn (84e) et Depay (90e+1). La Turquie a quant à elle obtenu un ticket pour les barrages en remportant son match contre le Monténégro, 1-2. Les buts ont été inscrits par Beqiraj (4e) pour le Monténégro, et par Akturkoglu (22e) et Kokcu (60e) pour la Turquie. Avec 21 points, les Turcs terminent 2 points derrière les Pays-Bas, et 3 points devant la Norvège. Le Monténégro suit, 4e, avec 12 points. Dans la rencontre opposant les deux derniers du groupe, la Lettonie a décroché sa 2e victoire contre Gibraltar, 1-3. Les buts ont été marqués par Walker (1-0), Gutkovskis (1-1, 25e), Uldrijis (1-2, 55e) et Krollis (1-3, 75e). Les Lettons terminent cinquièmes avec 9 points, devant Gibraltar qui n'a pas réussi à empocher le moindre point. Dans le groupe D, où la France avait déjà assuré sa place pour le Qatar, l'Ukraine et la Finlande se disputaient la 2e place à distance. Grâce à une victoire 0-2 en Bosnie-Herzégovine remportée sur un but de Zinchenko (59e) et une réalisation de Dovbyk (79e), l'Ukraine a réussi à arracher une place de barragiste. La Finlande s'est inclinée face à la France, 0-2. Karim Benzema (67e) et Kylian Mbappé (76e) ont inscrit les deux buts de la rencontre. La France termine ainsi en tête du groupe avec 18 points, devant l'Ukraine, 12 points, puis la Finlande, qui en compte 1 de moins. La Bosnie finit 4e avec 7 points, devant le Kazakhstan, dernier, qui n'a pris que 3 points.