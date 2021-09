Qualifications Mondial 2022: Oman surprend le Japon en ouverture du 3e tour asiatique

(Belga) Oman s'est imposé 0-1 au Japon, jeudi, en ouverture du troisième tour des qualifications à la Coupe du monde 2022 de la zone Asie, dans le groupe B. Issam Al Sabhi a inscrit l'unique but de la rencontre à 2 minutes de la fin.

Le Japon, avec Junya Ito (Genk) présent pendant 63 minutes, s'est qualifié pour toutes les éditions de la Coupe du monde disputées depuis 1998. Oman vise une première participation. Les deux autres matchs du groupe, Australie/Chine et Arabie saoudite/Vietnam, se disputeront à 20h. Dans le groupe A, la Corée du Sud et l'Irak ont partagé 0-0. Iran/Syrie se jouera à 18h00 et Emirats arabes unis/Liban à 18h45. Lors de ce troisième tour, les douze équipes encore en lice sont réparties en deux groupes. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le Qatar. Les deux troisièmes joueront un quatrième tour dont le vainqueur disputera ensuite un barrage intercontinental. (Belga)