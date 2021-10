Qualifications Mondial 2022 - Tchèques et Gallois se neutralisent, tout profit pour les Diables Rouges

(Belga) Le match du groupe E des qualifications pour le Mondial 2022 de football entre la République tchèque et le Pays de Galles s'est terminé par un partage 2-2 (mi-temps 1-1), vendredi soir à Prague. Un résultat qui profite directement aux Diables Rouges. Au but d'ouverture de Ramsey (36e 0-1) a répondu immédiatement Pesek (38e, 1-1). A la reprise, un but contre son camp de Ward a redonné l'avance aux Tchèques (49e, 2-1) mais vingt minutes plus tard, James arrachait le partage (2-2).

Dans l'autre match du groupe disputé vendredi, l'Estonie a dominé la Biélorussie 2-0 à Tallinn. Sorga (58e) et Zenjov dans les arrêts de jeu (90e+3) ont marqué les buts baltes. Au classement du groupe, la Belgique totalise 16 points en 6 rencontres. Les Tchèques conservent la 2e place avec 8 points (5 matchs) devant le Pays de Galles (8 pts, 5 m.). L'Estonie est 4e (4 pts, 5 m.) et la Biélorussie 5e (3 pts, 6 m.).