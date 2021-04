Qualifs Euro football 2017 dames - Les Red Flames assurées de leur ticket pour l'Euro aux Pays-Bas

(Belga) Pour la première fois de son histoire, l'équipe nationale belge féminine de football participera à un grand tournoi international. Sans jouer et grâce à la défaite 3-2 de la Finlande au Portugal, les Red Flames sont assurées de terminer au minimum parmi les six meilleurs deuxièmes de chaque groupe. Une place qui valide automatiquement leur participation à l'Euro de football féminin 2017 aux Pays-Bas.

Jeudi, les Flames avaient remporté leur avant dernier match du groupe 7 en venant à bout de la Serbie 1-3. Avec 17 points en sept rencontres, les Belges pointent actuellement à la deuxième place de leur groupe, à deux points de l'Angleterre. La première place du groupe 7 est toujours accessible pour nos compatriotes qui disputeront leur dernier match de cette campagne qualificative face à l'Angleterre mardi à Louvain. Les vainqueurs de groupes et les six meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés pour la phase finale aux Pays-Bas qui se jouera en juillet et août 2017. Les deux deuxièmes restants s'affronteront pour le dernier ticket. (Belga)