Quatorzième match sans défaite pour Reims

En faisant match nul 0-0 à Auxerre, Reims a porté à quatorze le nombre de rencontres sans défaite en championnat de Ligue 1 depuis l'arrivée de Will Still. Chez les Champenois, Thomas Foket et Thibault De Smet ont disputé l'intégralité de la rencontre alors que Maxime Busi est resté sur le banc Après 22 journées, Reims est bien sorti de la zone rouge (30 points, 10e) alors que l'AJA y est bien englué (14 points, 19e). Alors que Strasbourg s'est relancé en battant Montpellier 2-0 (18 points, 17e).