Quatre footballeurs argentins champions du monde au tournoi olympique

Nicolás Otamendi et Julian Álvarez sont à la tête de l'équipe argentine. Outre le défenseur du Benfica Lisbonne, 36 ans, et l'attaquant de Manchester City, 24 ans, le gardien Gerónimo Rulli, 32 ans, et l'attaquant Thiago Almada, 23 ans, figurent dans la sélection. Ils étaient également de la partie de l'équipe lors de la victoire en Coupe du monde au Qatar.

Lionel Messi ne fait pas partie de la liste des 18 joueurs nommés par l'entraîneur de la sélection olympique Javier Mascherano.