Quatrième victoire de suite pour Bologne, vainqueur de la Lazio avec un but de Zirkzee

Avec Alexis Saelemaekers, Bologne s'est imposé dimanche après-midi contre la Lazio lors de la 25e journée de Serie A au stade olympique de Rome (1-2). L'équipe entraînée par Thiago Motta remporte un quatrième succès de suite et revient à hauteur de l'Atalanta, quatrième du classement.

Titulaire sur l'aile gauche, Saelemakers a joué 73 minutes et a été remplacé par le Suisse Dan Ndoye.

Gustav Isaksen a ouvert le score pour les Romains (18e) mais Bologne a égalisé avant la pause via l'ancien joueur de l'Union Oussama El Azzouzi (39e). L'ancien Anderlechtois Joshua Zirkzee a finalement donné l'avantage à son équipe en seconde période (78e), inscrivant son neuvième but de la saison en championnat.

Surprenant cinquième du championnat italien, Bologne poursuit donc son bon parcours et compte désormais le même nombre de points (45) que l'Atalanta, quatrième avec un match de moins. Derrière, l'AS Rome, qui joue à 18h00 contre Frosinone, a sept points de retard à la sixième place.

Aux Pays-Bas, le FC Utrecht s'est imposé dans le même temps sur la pelouse du troisième au classement, Twente lors de la 22e journée d'Eredivisie (0-1). L'expérimenté Jens Toornstra (34 ans) a inscrit le seul but du match (29e). Othman Boussaid était aligné côté Utrecht et a été remplacé en fin de match (81e). L'ancien malinois Alec Van Hoorenbeeck a suivi le match depuis le banc de Twente. Utrecht est neuvième avec 29 points et Twente reste troisième avec 44 points.