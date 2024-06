Quelque 1.500 supporters font leurs adieux au KV Ostende

Un cercueil symbolique a fait son entrée dans le stade à 14h. Les 1.500 fans ont ensuite pris place dans la tribune C. Le kop de supporters a rendu un dernier hommage à cette formation née en 1981 de la fusion des clubs AS et VG Ostende. Plusieurs chants ont été entonnés.

Parmi les sympathisants, figuraient bon nombre d'anciens joueurs. Du noyau de la saison écoulée, on a notamment aperçu le gardien Liam Bossin et l'entraîneur américain Jamath Shoffner. Des footballeurs ayant évolué par le passé au KVO étaient également de la partie, comme Brecht Capon, Tony Obi, Wim Cuffez, Johnny Nierynck, Lars Wallaeys, Jérémy Dumesnil et Xavier Luissint.