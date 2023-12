Quelques incertitudes aux Pays-Bas avant de recevoir la Belgique

"Nous allons voir comment elles vont réagir à l'entraînement de ce jour, mais nous n'allons prendre aucun risque", a expliqué Andries Jonker qui a précisé que Groenen ne s'était pas entraînée à fond. Sherida Spitse n'a pas non plus achevé la rencontre à Wembley, mais est, elle, par contre opérationnelle.

Si l'Espagne et la France sont déjà assurés du Final Four, le groupe des Red Flames doit encore livrer son vainqueur. Les Pays-Bas et l'Angleterre sont en tête avec 9 unités, une de plus que la Belgique. L'Ecosse ferme la marche avec deux points.

Pour se qualifier, la Belgique doit confirmer aux Pays-Bas son succès à domicile en septembre (2-1) et espérer que l'Angleterre trébuche voire chute en Ecosse à Glasgow.

Le premier de chacun des quatre groupes est en effet qualifié pour le Final Four en février qui délivrera deux tickets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, soit les deux finalistes, soit un finaliste et le 3e si la France, qualifiée comme pays hôte, est en finale.