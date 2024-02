"Qui va s'intéresser" à la Ligue 1 si le PSG gagne chaque année, demande John Textor

"Qui va s'intéresser au championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner?" a-t-il lancé à Londres, où il participait à un colloque organisé par le journal Financial Times sur le business du football (Financial Times Business of football Summit).

En France, a ajouté Textor, "tout le monde se bat pour la deuxième place, c'est la même équipe qui l'emporte chaque année". Les autres clubs sont "en concurrence avec un gouvernement, pas avec une entreprise privée".