Quinzième sacre du Real Madrid qui a puni en finale un Dortmund inefficace

Après douze minutes d'observation, les deux équipes ont envoyé leurs premières tentatives de la rencontre via Valverde (12e) et Vincius (15e) pour le Real Madrid et via Brandt (14e) pour Dortmund.

La rencontre s'est emballée après la vingtième minute. Karim Adeyemi est passé tout proche d'ouvrir le score, mais il n'a pas trouvé le cadre (21e). Niclas Füllkrug, probablement hors-jeu, a ensuite trouvé le poteau (23e).