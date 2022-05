(Belga) Ralf Rangnick ne sera pas conseiller pour Manchester United la saison prochaine, tandis qu'il débutera sa mission en tant que sélectionneur de l'Autriche. "D'un commun accord, il a été décidé que le contrat de consultant ne prendrait pas effet", a expliqué Rangnick en conférence de presse, dimanche. "Je peux et vais me focaliser sur ma tâche ici en Autriche pendant les jours, semaines et mois à venir."

Ralf Rangnick a entraîné Manchester United de début décembre 2021 à la fin de la saison 2021-2022. Il n'est parvenu à atteindre que la 6e place du championnat et la qualification pour l'Europa League avant l'arrivée de son successeur, Erik ten Hag. Il était prévu que Rangnick devienne conseiller pour le club à la fin de son bail en tant qu'entraîneur. L'Allemand s'est dit pressé de se mettre au travail avec l'Autriche. "Je me réjouis vraiment de cette tâche", a-t-il dit à Bad Tatzmannsdorf, où l'équipe se prépare pour ses prochains matchs en Ligue des Nations. Rangnick a signé un contrat de deux ans auprès de la fédération autrichienne en avril dernier. Il a pour objectif de qualifier l'équipe nationale pour l'Euro 2024 en Allemagne, auquel cas son contrat serait automatiquement reconduit jusqu'à la Coupe du monde 2026. (Belga)