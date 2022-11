Ralph Hasenhüttl n'est plus l'entraîneur de Southampton

(Belga) Ralph Hasenhüttl n'a pas survécu à la lourde défaite (1-4) subie contre Newcastle dimanche lors de la 14e journée de Premier League. L'Autrichien de 55 ans, en poste depuis décembre 2018, a été limogé par la direction de Southampton, ont annoncé les Saints lundi.

Arrivé en lieu et place de Mark Hugues, Hasenhüttl a terminé à la 11e place lors de sa première saison complète dans l'élite du football anglais, avant de terminer à deux reprises à la 15e place. L'Autrichien, à la tête du RB Leipzig entre 2016 et 2018 avant de traverser la Manche, aura dirigé Southampton à 173 reprises, affichant le bilan de 60 victoires, 38 partages et 75 défaites. Cette saison, les Saints rencontrent quelques difficultés. Avec trois victoires seulement en 14 journées, les pensionnaires du St Mary's Stadium sont dans la zone rouge. Ils occupent l'antépénultième position, avec deux longueurs d'avance seulement sur Nottingham Forest, lanterne rouge. L'assistant espagnol Rubén Sellés va assurer l'intérim et prendra place sur le banc mercredi lors du match de Coupe de la Ligue contre Sheffield Wednesday, 3e de League One, la D3 anglaise. Southampton se rendra ensuite à Liverpool samedi dans son dernier duel avant la trêve internationale réservée à la Coupe du monde au Qatar. (Belga)