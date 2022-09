Ramires, international brésilien à 51 reprises, met un terme à sa carrière

(Belga) Sans club depuis novembre 2020, le Brésilien Ramires, 35 ans, a annoncé mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière. Formé à Joinville Esporte Clube où il est devenu pro en 2004, le milieu de terrain a fait des escales à Cruzeiro (2007-2009) et Benfica avant d'atterrir à Chelsea en 2010. Il est resté six saisons chez les Blues disputant 251 reprises. Avec Eden Hazard, Thibault Courtois, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, le Brésilien a eu quatre coéquipiers belges lors de son passage à Stamford Bridge.

En 2016, Ramires a rejoint le club chinois JS Suning, où il est resté pendant trois saisons avant de rentrer au Brésil à Palmeiras en 2019. Avec Chelsea, il a notamment remporté la Ligue des champions et la FA Cup en 2012, l'Europa League 2013, le titre national et la Coupe de la Ligue en 2015. Avec Benfica, il a participé au doublé championnat-coupe de 2010. Avec son dernier club, Palmeiras, il a remporté la Coupe du Brésil et la Copa Libertadores en 2020. Il a également totalisé 51 sélections avec l'équipe nationale brésilienne, avec laquelle il a remporté la Coupe des confédérations en 2009.