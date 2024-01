Raphael Onyedika retenu par le Nigeria

Après Denis Odoi sélectionné par le Ghana, le Club de Bruges a appris que Raphael Onyedika (22 ans) faisait partie des 25 joueurs convoqués en vue de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) par José Peseiro, le sélectionneur du Nigeria.

Les Super Eagles disposent de nombreuses options, notamment en attaque, avec des joueurs comme Victor Oshimhen (Naples, ex-Charleroi), Moses Simon (Nantes, ex-La Gantoise) et Victor Boniface (Bayer Leverkusen, ex-Union Saint-Gilloise) qui sont passés par notre championnat.

Vainqueur à trois reprises de la CAN en 1980, 1994 et 2013, le Nigeria a été versé dans le groupe A avec le pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Le tournoi se déroulera du 13 janvier au 11 février.