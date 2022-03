Razvan Lucescu, l'entraîneur du PAOK, vient à Gand pour gagner

(Belga) Vainqueur 1-0 face à La Gantoise au match aller des huitièmes de finale de la Conference League, le PAOK Salonique se déplace avec confiance à Gand pour le match retour prévu jeudi à 21h00 à la Ghelamco Arena. "Nous jouons chaque match pour le gagner", a prévenu Razvan Lucescu, l'entraîneur du PAOK, mercredi en conférence de presse.

Lucescu s'attend néanmoins à affronter une équipe de Gand motivée à inverser la tendance. "Gand va tenter de mettre beaucoup d'intensité en début de match. Ce sera important pour nous de pouvoir y répondre et garder le contrôle du match. L'aspect psychologique va jouer un grand rôle, je pense. Nous suivons Gand depuis un moment et nous savons comment cette équipe joue." Malgré son but d'avance, le deuxième du championnat grec ne se déplace pas à Gand pour tenter de garder le résultat. "Nous sommes en confiance et c'est dans notre mentalité de jouer chaque match pour le gagner. Nous avons déjà gagné beaucoup de matches difficiles cette saison", a conclu l'entraîneur roumain de 53 ans.