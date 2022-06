Red Flames - Ives Serneels retient du positif malgré la défaite: "De bonnes bases pour travailler"

(Belga) Les Red Flames ont débuté leur préparation pour l'Euro féminin de football par une défaite 3-0 en Angleterre jeudi à Wolverhampton. Malgré cette lourde défaite, le sélectionneur Ives Serneels reste positif. "Nous avons de bonnes bases pour travailler", a réagi Serneels auprès de l'Union belge de football après la rencontre.

Dominée par une équipe d'Angleterre favorite pour l'Euro qu'elle organise, la Belgique a finalement craqué en seconde période, encaissant trois buts en 20 minutes. "L'Angleterre a débuté la rencontre sur un gros rythme et nous avons concédé des occasions mais c'est normal contre un tel adversaire. Nous étions bien organisées défensivement mais nous avons péché dans nos transitions offensives. Je pense que nous étions bien en place tactiquement pendant les 60 premières minutes. Je regrette la manière avec laquelle nous encaissons ce premier but", a analysé Serneels. Malgré la défaite, le sélectionneur reste positif et est conscient que son équipe a encore du chemin à accomplir avant son entrée dans l'Euro le 10 juillet contre l'Islande. "Vu la période de la préparation dans laquelle nous sommes, je suis content de la prestation. Nous avons joué contre une équipe du top et qui est favorite pour l'Euro. Nous avons de bonnes bases pour travailler", a-t-il conclu.