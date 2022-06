Red Flames - Janice Cayman de retour dans un onze de base offensif pour affronter l'Irlande du Nord

(Belga) Janice Cayman, Justine Vanhaevermaet et Hannah Eurlings font leur retour dans l'équipe des Red Flames (FIFA 19), alors qu'Amber Tysiak est titularisée d'entrée lors du deuxième match de préparation de la Belgique en vue de l'Euro féminin de football, jeudi (20h00), contre l'Irlande du Nord (FIFA 47), à Lierre.

Par rapport au match perdu en Angleterre (3-0), le sélectionneur Ives Serneels procède donc à quatre changements. La défenseure Laura Deloose et les milieux de terrain Sarah Wijnants, Féli Delacauw et Marie Minnaert quittent le onze de base. La gardienne Nicky Evrard, les défenseures Sari Kees, Laura De Neve et Davinia Philtjens, le milieu de terrain Julie Biesmans et les attaquantes Tine De Caigny et Tessa Wullaert conservent leur place. En intégrant deux joueuses offensives, Cayman (qui venait de rejoindre le groupe avant le match en Angleterre) et Eurlings, Serneels opte pour une équipe résolument tournée vers l'avant. Tysiak prendra place en défense et Vanhaevermaet dans l'entrejeu. Les Red Flames disputeront encore deux matchs de préparation, dimanche (17h00) contre l'Autriche et mardi prochain (20h00) contre le Luxembourg, toujours à Lierre. (Belga)