Red Flames: Jassina Blom, victime d'un traumatisme thoracique, manquera l'Arnold Clark Cup

Blom avait été hospitalisée après le match contre le Real Madrid en championnat mercredi soir (défaite 2-3). Elle avait été heurtée de plein fouet par la gardienne du Real Misa Rodriguez, sortie de son rectangle sur un long ballon aérien. "Je me sens bien. Je crachais des caillots de sang et j'ai passé la nuit à l'hôpital pour des soins", a indiqué la Red Flame dans une story sur Instagram jeudi matin. Son club, Tenerife, a expliqué sur Twitter qu'elle avait souffert d'un "traumatisme thoracique" et qu'elle doit se reposer au cours des prochains jours.

Blom figurait dans la liste de 26 joueuses sélectionnées par Ives Serneels en vue de l'Arnold Clark Cup, un tournoi amical international organisé par la fédération anglaise de football.

Les Red Flames débuteront leur tournoi contre l'Italie le 16 février à 17h45 heure belge à Milton Keynes. Elles affronteront ensuite la Corée du Sud le 19 février à 18h15 à Coventry avant un dernier duel contre l'Angleterre le 22 février à 20h45 à Bristol.