Red Flames - Les Red Flames vont reprendre leur chemin vers l'Euro par un duel contre la Roumanie

Les Red Flames, équipe nationale féminine de football, sont à la veille de défier la Roumanie sur la pelouse du stade Den Dreef de Louvain (17h30) pour le compte de la cinquième journée du groupe H des qualifications pour l'Euro 2022.

Le duel contre la Roumanie est le premier depuis le 10 mars et la pause liée au coronavirus. Après quatre matches, la Belgique et la Suisse sont invaincues dans le groupe H. La Roumanie est troisième avec 3 points sur 9. La Croatie (3 sur 12) et la Lituanie (0 sur 15) complètent le classement. Malgré l'absence de Tine De Caigny, la Roumanie ne devrait a priori pas poser de problèmes à la sélection d'Ives Serneels. C'est probablement le duel de mardi en Suisse qui sera déterminant dans l'optique de la qualification directe. Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour le Championnat d'Europe en Angleterre. Les six autres deuxièmes de groupes joueront un barrage. L'Euro a été reporté à 2022 (6-31 juillet) pour éviter la concurrence de l'Euro 2020 masculin, lui aussi reporté d'un an en raison de la pandémie de Covid-19 (11 juin-11 juillet 2021).