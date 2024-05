Red Flames recevront la Tchéquie au Stayen, avec un Ives Serneels à nouvea opérationnel

Serneels était tombé malade et n'avait pas pu diriger l'équipe à l'occasion des premiers matchs de qualification pour l'Euro 2025. Les Flames s'étaient inclinées à domicile contre les championnes du monde espagnoles (0-7) puis au Danemark (4-2). Il s'est avéré que le sélectionneur souffrait d'un Covid long.

"Ce fut sans aucun doute la période la plus difficile de mes 25 ans de carrière d'entraîneur. Le sentiment de laisser tomber le groupe et le staff est difficile à décrire, mais cela a été très dur pour moi. Nous devons à présent retrouver l'équipe et l'esprit avec lesquels nous avons été capables de nous maintenir de manière fantastique en Nations League. Les matchs contre la Tchéquie sont hyper importants. Si nous parvenons à gagner le match à Prague, nous terminerons cette campagne par un match à domicile et nous pourrons voir dans quelle direction nous devons aller en juillet contre le Danemark et l'Espagne."