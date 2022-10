Red Flames - Tessa Wullaert sans voix après la défaite des Flames au Portugal

(Belga) "On ne trouve pas les mots, nous sommes vraiment déçues", a dit Tessa Wullaert à l'issue de la défaite de la Belgique au Portugal (2-1) jeudi lors du premier tour des barrages pour la Coupe du monde 2023. "On imaginait pas vraiment perdre ici", a dit l'attaquante belge, buteuse sur penalty à Vizela.

"J'avais dit avant le match que c'était 50/50 mais ce n'a pas malheureusement pas tourné en notre faveur. C'était encore 1-1 à la 89e minute mais on prend encore un but", a analysé Wullaert. "C'est vraiment dommage de prendre un tel goal et ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. On doit apprendre à bien défendre, surtout en seconde zone. Je pense que tout s'est joué sur quelques détails." (Belga)