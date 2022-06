Red Flames - Trois buts et trois assists: Davinia Vanmechelen a vécu "une soirée énorme"

(Belga) Avec trois buts et trois passes décisives, Davinia Vanmechelen a été la joueuse la plus en vue mardi à Lierre lors du succès 6-1 des Red Flames sur le Luxembourg en match de préparation à l'Euro féminin de football. "C'est une soirée énorme", a résumé la nouvelle recrue du Club YLA.

Une soirée d'autant plus inoubliable pour elle qu'en avril, elle n'avait pas été reprise pour les matchs en Albanie et au Kosovo car elle ne répondait pas aux paramètres physiques pour être sélectionnée, selon le sélectionneur Ives Serneels. "Je suis très contente", a-t-elle expliqué. "Il y a deux mois je ne pensais pas que je serais ici. J'ai travaillé très dur. C'est une soirée énorme." Sa non-sélection d'avril est désormais du passé. "Le coach m'a donné confiance. C'est dommage ce qu'il s'est passé, mais la confiance est de retour et c'est chouette. Aujourd'hui, j'ai beaucoup couru, c'est ce que le coach veut. J'ai beaucoup travaillé et je suis prête pour aller à l'Euro." Vanmechelen ne pense pas qu'il s'agit de son meilleur match avec les Flames "au niveau du football, mais pour les statistiques c'est bien le meilleur". La transversale l'a même privée d'un quatrième but, sur un lob de l'extérieur du rectangle. "Je voulais aussi marquer de la tête, mais ça n'a pas réussi, la gardienne était là", a-t-elle souri. Celui contre le Luxembourg était le dernier match de préparation avant l'Euro. La prochaine rencontre sera face à l'Islande, le 10 juillet, dans le groupe D. "L'envie est énorme. Tout le monde est motivé. C'est mon deuxième Euro, je suis très contente d'être dans les 23." (Belga)