Ives Serneels, coach des Red Flames: "J'ai vu des choses qui m'ont plu pour l'avenir" (vidéo)

La Belgique affrontait la Norvège en match amical en vue de préparer l'Euro de l'année prochaine. Les Norvégiennes se sont imposées 0-2. L'entraineur fédéral, Ives Serneels, a donné son avis sur la prestation de ses joueuses.

L’entraineur des Red Flames Ives serneels avait expliqué en avant-match qu’il attendait une réaction de ses joueuses suite aux deux dernières rencontres jouées et perdues contre les Pays-Bas et l’Allemagne, deux équipes du top mondial.

"Il y a des moments où nous avons utilisé l’espace qu’il y avait. On a eu aussi des moments difficiles" débriefe le coach au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli. "Avant le premier but la Norvège n’a pas eu d’occasion. C’est dommage qu’aujourd’hui les deux buts de la Norvège viennent d’erreurs qu’on a commises." regrette-t-il.

Le sélectionneur national aura des choses à corriger dans le jeu de son équipe d’ici dimanche où ses joueuses reçoivent leurs homologues irlandaises. Mais les Flames ont montré des choses positives durant ce match souligne Yves Serneels. "Quand on voit la prestation de [Hannah] Eurlings, je suis ok, j’ai vu des choses que j’aime pour l’avenir."

Dimanche face à l’Irlande, il faudra essayer de retrouver la victoire après trois défaites consécutives mais le coach entend surtout profiter de ce nouveau match amical pour faire des tests et donner leur chance à des jeunes joueuses. "Pour moi, pour notre équipe, pour mon staff c’est le moment de voir des joueuses et de donner l’occasion à des joueuses comme [Charlotte] Tison, comme Hannah [Eurlings] aujourd’hui et je vais aussi faire ça dimanche avec des autres joueuses" conclut Ives Serneels.