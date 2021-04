Ives Serneels "content" de la victoire contre l'Irlande: "C'est très agréable pour le futur" (vidéo)

Voici la réaction d'Ives Serneels, le sélectionneur des Red Flames, après la victoire de la Belgique contre l'Irlande (1-0) en match amical dimanche au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Les Red Flames, l'équipe nationale féminine belge de football classée au 17e rang du classement mondial, se sont imposées 1-0 face à l'Irlande (FIFA 31) en match amical, dimanche, au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Tine De Caigny a inscrit l'unique but de la partie à la 14e minute permettant aux Belges de renouer avec la victoire après trois revers dans les amicaux disputés en 2021. "Je suis content", a expliqué Ives Serneels, le sélectionneur des Red Flames, au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli. "On a bien commencé le match. Oui, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais les défenses étaient fortes. L'Irlande ne s'est pas créée d'occasions en première période. En 2e, nous avons fait de bonnes phases de transitions. Et quand le 2-0 ne vient pas, avec une équipe comme l'Irlande, il faut rester concentré jusqu'à la dernière seconde. Aussi, quand tu vois comment tout le monde a réagi après la blessure de Laura (De Neve, à la 20e minute de jeu, ndlr), c'est très agréable pour le futur".