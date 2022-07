Premier point en poche: les Reds Flames commencent leur Euro par une égalité contre l'Islande

(c) Belga

Les Red Flames ont entamé ce dimanche leur Euro 2022.

Les joueuses d'Yves Serneels sont dans un groupe D composé de l'Islande, de l'Italie et de la France.

Pour leur première rencontre dans ce tournoi, les Belges étaient opposées aux Islandaises.

Les supporters belges sont passés par toutes les émotions après que Nicky Evrard, la gardienne des Flames, a arrêté un penalty, puis que les Islandaises réussissent à ouvrir le score.

Un penalty, les Belges vont en avoir un également pour une faute sur Elena Dhont. Justine Vanhaevermaet le transforme et met les deux équipes à égalité.

Mais au fil que les minutes défilent, les Belges vont souffrir de plus en plus. La tension monte et à quelques minutes du coup de sifflet final, l'arbitre siffle un nouveau penalty pour la Belgique. Malheureusement, Janice Cayman était hors-jeu.

Le score ne bougera plus et nos Belges commencent leur tournoi par une égalité. L'autre match de ce groupe D opposera la France à l'Italie à 21h.