La Belgique a donc concédé sa troisième défaite de rang, ce jeudi, cette fois contre la Norvège. Les Red Flames n'ont jamais semblé en mesure de rivaliser avec leurs adversaires du soir, qui sont, il est vrai, de redoutables joueuses.

Mais pour Tessa Wullaert, il n'est pourtant pas impossible de voir du positif dans la prestation. "Je pense qu'après l'Allemagne et les Pays-Bas, on voulait être mieux organisées. Avant le but, on ne leur a pas laissé beaucoup d'occasions. On avait beaucoup de ballons et quelques petites occasions, on pouvait même mener 1-0. Mais si tu ne marques pas le 1-0 ou le 1-1, tu vas perdre", a sobrement analysé la capitaine.

Pour elle, il faut maintenant faire preuve de patience, alors que l'Euro aura lieu en 2022. "C'est dans des matchs pareils que l'on apprend. J'espère que l'on aura une victoire dimanche. On a progressé dans notre organisation, contre les Pays-Bas, on était nulle part. Déjà contre l'Allemagne c'était mieux. On doit encore apprendre à construire avec le ballon et à garder le ballon comme elles le font pour ensuite marquer les occasions", a insisté Wullaert.

A commencer dès dimanche contre l'Irlande.