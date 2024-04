Réduit à dix, le Stade de Reims s'incline à Strasbourg

En infériorité numérique, le Stade de Reims s'est incliné en déplacement à Strasbourg (3-1) lors de 29e journée de Ligue 1 samedi. Au classement, les Rémois de Will Still restent 7e (40 points) à portée de Marseille (8e, 39 points), Rennes (9e, 39 points) et Lyon (10e, 38 points).